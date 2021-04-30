Тариф на газ: Андрій Герус назвав умови зниження платіжки [ Редактировать ]
В п'ятницю ввечері, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів про нові тарифи на газ та назвав умови зниження платіжки.
"Треба говорити не тільки про ціну "Нафтогазу" - 7,96 грн, а потрібно говорити про ціну приватних... НАК "Нафтогаз" працює лише із 7% кінцевих споживачів, а більше 90% працюють з приватними, які виставляють свою ще вищу ціну. В даному випадку, основний принцип, за який виступаю, це - конкуренція. Принцип залежить від динаміки ціни газу і багато в чому залежить, наскільки в нас буде конкурентний ринок", - сказав Герус.
Він додав: "Я сподіваюсь, що конкуренція буде покращуватись і якщо ціна газу буде знижуватись, то і для кінцевих споживачів в тарифі також платіжка буде знижуватись. Основне навантаження - це листопад, грудень, січень, лютий, березень. Тому, в принципі, влітку нам треба попрацювати над конкуренцією на ринку".
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