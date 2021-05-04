Освітня революція: Інна Совсун розповіла про іноземні виші в Україні [ Редактировать ]
У вівторок, 4 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" заступник міністра освіти і науки 2014-2016 років Інна Совсун назвала переваги відкриття філій іноземних університетів в Україні.
"Я думаю так: конкуренція в системі вищої освіти - це добре. Це є стимул для того, щоб всі розвивались. Якщо університети знають, що до них прийдуть студенти, якщо вони будуть приваблювати їх кращими програмами, кваліфікованішими викладачами, кращими можливостями подальшого працевлаштування - це стимул", - зазначила екс-міністр.
Крім того, вона заявила, що в українській системі присутній великий страх змін.
"Відверто вам скажу, я думаю, що в системі вищої освіти України оцей страх робити зміни дуже присутній. Якщо подивитись на величезну систему вищої освіти України, а вона правда дуже велика, якщо порівняти, наприклад, з Великою Британією, де є 100 університетів, в Україні є більше як 250 закладів вищої освіти", - сказала Совсун.
Вона також додала: "Я не думаю, що відкриття філій іноземних університетів тут в Україні буде означати, що буде масово закриватись українські державні заклади вищої освіти".
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