У вівторок, 4 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" заступник міністра освіти і науки 2014-2016 років Інна Совсун назвала переваги відкриття філій іноземних університетів в Україні.

"Я думаю так: конкуренція в системі вищої освіти - це добре. Це є стимул для того, щоб всі розвивались. Якщо університети знають, що до них прийдуть студенти, якщо вони будуть приваблювати їх кращими програмами, кваліфікованішими викладачами, кращими можливостями подальшого працевлаштування - це стимул", - зазначила екс-міністр.

Крім того, вона заявила, що в українській системі присутній великий страх змін.

"Відверто вам скажу, я думаю, що в системі вищої освіти України оцей страх робити зміни дуже присутній. Якщо подивитись на величезну систему вищої освіти України, а вона правда дуже велика, якщо порівняти, наприклад, з Великою Британією, де є 100 університетів, в Україні є більше як 250 закладів вищої освіти", - сказала Совсун.

Вона також додала: "Я не думаю, що відкриття філій іноземних університетів тут в Україні буде означати, що буде масово закриватись українські державні заклади вищої освіти".