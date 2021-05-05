Екопротест влаштували під французьким парламентом учасники руху "Повстання проти вимирання". Дванадцятеро людей прикували себе кайданками до паркану, а решта - палили багаття. Зачищати площу перед Національною Асамблеєю довелося правоохоронцям.

Мітингувальники вимагали від французьких депутатів внести поправки до кліматичного закону, який нині розглядає парламент. На думку активістів, чинна редакція документа надто поблажлива і не відповідає головній меті Паризької кліматичної угоди - знизити викиди парникових газів на 40 відсотків.