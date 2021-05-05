Светодиодная лента от вияр - это источник света, используемый в интерьере чаще всего в качестве дополнительного. С ее помощью можно практично и эффектно осветить отдельные рабочие зоны или поверхности, ниши, элементы мебели, зеркала. Главная особенность led ленты – ее гибкость, обеспечивающая реализацию любых дизайнерских решений.

Особенности конструкции

Основу диодного устройства составляет гибкая печатная плата. Ее ширина может варьироваться от 8 до 20 миллиметров. Выпускается два основных типоразмера по габаритам диодов: SMD3528 = 3,5х2,8 мм и SDM5050 = 5,0х5,0 мм. Длину ленты составляют небольшие сегменты, на каждом из которых размещено по 3 SMD светодиода. Между этими сегментами расположены ограничивающие ток резисторы и специальные контактные площадки. Через контактные площадки осуществляется подключение питания. При монтаже есть возможность регулировать необходимую длину устройства.

Для защиты от механических повреждений и влаги печатная плата с размещенными на ней элементами покрыта прозрачным полимером.

Основные плюсы светодиодных лент

Дизайнеры все чаще прибегают к использованию светодиодных лент в интерьере. Такой вариант освещения имеет целый ряд преимуществ.

Универсальность. Подходит практически для любого по стилю помещению. Позволяет создать оригинальную и одновременно практичную подсветку.

Долговечность. Срок службы светодиодных устройств без малейших сбоев оставляет не менее 10 лет.

Низкое энергопотребление. Устройство работает от сети 220 вольт. Среднестатистическая модификацияпотребляет до 12 В. При этом она способна обеспечивать очень высокий световой поток.

Гибкость. Особенности конструкции обеспечивают простоту монтажа на любых поверхностях. Сложностей не возникнет даже при нестандартных конфигурациях или неровных поверхностях.

Основы выбора

При выборе следует учитывать сразу несколько параметров. Деление на виды осуществляется следующим образом:

по степени защиты от влаги и пыли (IP);

по типу диодов;

по классу– премиум, стандарт и эконом;

по направлению светового потока;

по цвету свечения – одноцветные и многоцветные ленты с 3-х кристальнымидиодами.

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