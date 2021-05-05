Дев'яте травня чи восьме? Соціологи спитали в українців, яка з дат для них важливіша - День Перемоги чи День скорботи за мільйонами загиблих. Дискусія з цього приводу точиться в країні не один рік. Результати опитування - далі.

Епізод Другої світової чи Велика Вітчизняна війна? Як правильно називати бойові дії, які відбувалися на території нашої країни із 1941 по 45 роки, запитали соціологи. Більшість, а це шістдесят відсотків опитаних (60,6%), за те, аби вважати їх Великою Вітчизняною. Майже вдвічі менше (35,4%) за назву "Друга світова".

Запитували соціологи і про те, чиї інтереси обстоювали українці - воїни Радянської армії. Принаймні на думку сучасних українців. Шістдесят п'ять із половиною відсотків респондентів (65,7%) вважають, що війна точилася за власні інтереси й територію. Хоча є й ті, хто впевнений, - українців змусили воювати. Так думають більше ніж двадцять один процент опитаних (21,3%). Відзначати українці планують радше дев'ятого травня, аніж восьмого.

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група":

52,3% вважають, що з нагоди завершення війни 1941-1945 років слід відзначати день перемоги - 9 травня і значно менше тих, хто надає перевагу святкуванню Дня пам'яті та примирення - 8 травня. таких 16,2%.

Для сімдесяти трьох відсотків опитаних (73,4%) Дев'яте травня, згідно з даними соціологів, має велике значення. Просто вихідний день - для вісімнадцяти відсотків респондентів (18,3%), а пережиток минулого - для шести з половиною процентів (6,5%).