Ентоні Блінкен прилетів в Україну [ Редактировать ]
Держсекретар США - Ентоні Блінкен - прилетів в Україну. "З прагненням посилити партнерство між Україною і США" - написав дипломат у Twitter.
Сьогодні Блінкен зустрінеться із президентом, прем'єр-міністром, і очільником МЗС України. Говоритимуть про посилення політичної та оборонної підтримки України, торгівлю і реформи.
Напередодні у Вашингтоні завили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету України в умовах постійної агресії Росії.
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І сам факт його приїзду дипломати вже називають знаковим. Адже Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар відвідає з повноцінним двостороннім візитом
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Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою. За даними CNN, ці відвідини можуть зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна