Візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету України в умовах постійної агресії Росії

Держсекретар США - Ентоні Блінкен - прилетів в Україну. "З прагненням посилити партнерство між Україною і США" - написав дипломат у Twitter.

Сьогодні Блінкен зустрінеться із президентом, прем'єр-міністром, і очільником МЗС України. Говоритимуть про посилення політичної та оборонної підтримки України, торгівлю і реформи.

Напередодні у Вашингтоні завили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету України в умовах постійної агресії Росії.