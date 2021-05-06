Бельгійський фермер випадково розширив територію своєї країни. І відібрав у Франції - двометрову смужку землі. Чоловік посунув каменюку, яка не давала проїхати трактору на городі. Загарбання чужої землі помітив французький історик, який прогулювався тією місциною.

Камінь встановили 200 років тому - коли демаркували кордон між бельгійським селищем Еркелін і французьким Бусіньє-сюр-Рок. Влада обох населених пунктів вирішила розійтися мирно, хоча деякі місцеві не на жарт обурилися.

Давид Лаво, голова селища Еркелін:

Та земля - приватна власність, фермер викупив її і думав, що може робити все, що забажає. Утім, це не просто межі приватної ділянки, це державний кордон. Звичайно, не можна абияк змінювати межі, які існують сотні років.