Бельгієць відібрав у Франції територію [ Редактировать ]
Бельгійський фермер випадково розширив територію своєї країни. І відібрав у Франції - двометрову смужку землі. Чоловік посунув каменюку, яка не давала проїхати трактору на городі. Загарбання чужої землі помітив французький історик, який прогулювався тією місциною.
Камінь встановили 200 років тому - коли демаркували кордон між бельгійським селищем Еркелін і французьким Бусіньє-сюр-Рок. Влада обох населених пунктів вирішила розійтися мирно, хоча деякі місцеві не на жарт обурилися.
Давид Лаво, голова селища Еркелін:
Та земля - приватна власність, фермер викупив її і думав, що може робити все, що забажає. Утім, це не просто межі приватної ділянки, це державний кордон. Звичайно, не можна абияк змінювати межі, які існують сотні років.
Якщо це наша земля за законом, то інакше бути не може. Неприпустимо, аби просто так можна було відітнути в країни два метри її території.
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