У Пентагоні поки не планують збивати китайську ракету, що втратила контроль і наближається до Землі. Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін. І додав - уламки мають впасти завтра чи післязавтра. Також він звинуватив Пекін у недбалості, оскільки точне місце падіння встановити неможливо.

Нагадаю, 29 квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції за допомогою ракети-носія. Після запуску вона почала обертатись навколо Землі за непостійною траєкторією та поступово знижуватись.

Ллойд Остін, міністр оборони США: