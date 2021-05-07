Пентагон не планує збивати китайську ракету [ Редактировать ]
У Пентагоні поки не планують збивати китайську ракету, що втратила контроль і наближається до Землі. Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін. І додав - уламки мають впасти завтра чи післязавтра. Також він звинуватив Пекін у недбалості, оскільки точне місце падіння встановити неможливо.
Нагадаю, 29 квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції за допомогою ракети-носія. Після запуску вона почала обертатись навколо Землі за непостійною траєкторією та поступово знижуватись.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Ми сподіваємося, що ракета впаде, але нікому не нашкодить. Ті, хто працює в космічній промисловості - зобов'язані ретельно планувати усі операції. Так, безумовно, ми можемо зробити багато, однак ми не плануємо збивати цю ракету.
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