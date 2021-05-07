Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Скорик у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розповів, чому в Україні все більше почали відходить від святкування 9 травня.

"Все те що відбувається в останні роки в Україні спрямовано на те, щоб перекодувати українських громадян, що вони є нащадками переможців, на те що вони нащадки колаборантів. З того, щоб сказати нашим громадянам, що у нас з 1991 року всі жили в окупації, що принижувалась українська мова. Так чого це все робиться? Щоб робити все те, що зараз відбувається в державі. Говориться про те, що вам дають говорити українською мовою, ви живете в незалежній державі. Але давайте не забувати, на початку Незалежності нас було 52 мільйони, а зараз десь близько 30. Коли ми говоримо про підсумки Великої Вітчизняної війни, то ми маємо говорити саме про це. Так, у нас дійсно різна історія, і для частини громадян вона почалася у вересні 39 року. Саме за підсумками Великої Вітчизняної війни ми отримали кордони, які ми мали в 91 році", - каже Скорик.

За словами депутата, до 2014 року українці в різних регіонах толерантно поводили себе один з одним.

"До 2014 року ми дуже толерантно поводили один з одним. У Львові шанували своїх героїв, а ми своїх. І ніхто не позбавляв нас цього права, і ми поважали один одного. Коли ми на державному рівні примушуємо одних людей підкорятися іншим, це складно. У нас і так країна з непередбачуваною історією в останні роки", - додав Скорик.