Про Україну йшлося під час саміту "Бухарестської дев'ятки", говоритимуть про неї і на саміті НАТО. Таке заявив Президент Польщі Анджей Дуда. Зустріч "Бухарестської дев'ятки" відбулася напередодні в онлайн-форматі. Особисто в Бухаресті зустрілися лише Президенти Польщі та Румунії.

Саме ці держави стали ініціаторами створення "дев'ятки" ще 2015 року. До її складу входять лише члени НАТО зі Східної Європи: Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Та до цього віртуального саміту також приєдналися Президент США Джо Байден і генсек НАТО - Йенс Столтенберг. Головними темами обговорення стали безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України.

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Імовірність чергового вторгнення в Україну дещо зменшилася через недавнє відведення російських військ до своїх баз. Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької, Луганської областей і Крим. Проте ні Європа, ні світ не можуть перестати дивитися на цю частину нашого континенту. Ми всі маємо відстоювати Україну.

Клаус Йоганніс, Президент Румунії: