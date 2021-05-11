На саміті НАТО говоритимуть про Україну [ Редактировать ]
Про Україну йшлося під час саміту "Бухарестської дев'ятки", говоритимуть про неї і на саміті НАТО. Таке заявив Президент Польщі Анджей Дуда. Зустріч "Бухарестської дев'ятки" відбулася напередодні в онлайн-форматі. Особисто в Бухаресті зустрілися лише Президенти Польщі та Румунії.
Саме ці держави стали ініціаторами створення "дев'ятки" ще 2015 року. До її складу входять лише члени НАТО зі Східної Європи: Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Та до цього віртуального саміту також приєдналися Президент США Джо Байден і генсек НАТО - Йенс Столтенберг. Головними темами обговорення стали безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України.
Анджей Дуда, Президент Польщі:
Імовірність чергового вторгнення в Україну дещо зменшилася через недавнє відведення російських військ до своїх баз. Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької, Луганської областей і Крим. Проте ні Європа, ні світ не можуть перестати дивитися на цю частину нашого континенту. Ми всі маємо відстоювати Україну.
Клаус Йоганніс, Президент Румунії:
Ми, очевидно, порушимо питання, що стосуються України. Конкретні проблеми східного флангу - це пріоритетні теми, які ми обговоримо. Рішення про свою позицію щодо них ми ухвалимо на саміті НАТО наступного місяця.
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