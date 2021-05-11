В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий. В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

Так, днем 11 мая в юго-восточной части Украины ожидается порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В частности, штормовое предупреждение объявлено в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

I степень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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