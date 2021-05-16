Кадрові ротації в Міністерстві охорони здоров'я: депутатка розповіла про долю Степанова [ Редактировать ]
З 16 травня почнеться збір підписів щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради України, на якому будуть вирішуватися питання про кадрові перестановки в різних Міністерствах. Про це в ефірі "Подробиць тижня" розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
З завтрашнього вранці ми будемо збирати підписи на скликання позачергового засідання Верховної Ради на вівторок. На порядку денному буде 3 постанови про відставкиміністрів, серед яких і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Прем'єр-міністр зробив подання. Профільний комітет з питань здоров'я нації також схвалить цю відставку.
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