З 16 травня почнеться збір підписів щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради України, на якому будуть вирішуватися питання про кадрові перестановки в різних Міністерствах. Про це в ефірі "Подробиць тижня" розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

З завтрашнього вранці ми будемо збирати підписи на скликання позачергового засідання Верховної Ради на вівторок. На порядку денному буде 3 постанови про відставкиміністрів, серед яких і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Прем'єр-міністр зробив подання. Профільний комітет з питань здоров'я нації також схвалить цю відставку.