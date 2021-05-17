Сверхурочная работа убивает сотни тысяч людей в год - ВОЗ [ Редактировать ]
Сверхурочная работа убивает сотни тысяч людей в год, что, в свою очередь, усугубляется тенденцией, которая может еще больше усилиться из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает kurs.com.ua.
Так, исследования показали, что в 2016 году 745 тыс. человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с продолжительным рабочим днем. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.
"Работа 55 и более часов в неделю - серьезная опасность для здоровья", - сказала Мария Нейра, директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ.
Совместное исследование, проведенное ВОЗ и Международной организацией труда, показало, что большинство жертв (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста. Оно также показало, что больше всего от переработки пострадали люди, живущие в Юго-Восточной Азии и регионе Западной части Тихого океана.
Исследование охватывало период 2000-2016 годов и не включало пандемию COVID-19, но официальные лица ВОЗ заявили, что рост удаленной работы и глобальный экономический спад в результате чрезвычайной ситуации с коронавирусом, возможно, увеличили риски.
"Пандемия ускоряет развитие событий, которые могут способствовать тенденции к увеличению рабочего времени", - заявила ВОЗ, оценив, что по крайней мере 9% людей работают сверхурочно.
Ранее мы писали о том, что работа ночью опасна для здоровья.
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