Работа в ночную смену нарушает процессы в организме и повышает риск серьезных заболеваний. К таким выводам пришли ученые, изучающие проблемы сна. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее уже появлялись сообщения о влиянии работы в ночную смену на риск возникновения диабета и избыточного веса. В новом исследовании ученые попытались предсказать, насколько глобальные изменения в организме может вызвать работа ночью, и как сильно это может отразиться на здоровье всего организма и нервной системы.

Читайте также Как одолеть бессонницу: ответ медиков

Ученые из научного центра при университете Саррея исследовали влияние работы в ночную смену на изменения природных ритмов организма. В исследовании приняли участие 22 добровольца, которые были переведены на ночной режим работы.

Результаты показали, что нарушение природных ритмов организма (биоритмов) влечет за собой нарушение многих процессов: температурного режима тела, уровня гормонов, мышечного тонуса, активности мозга и настроения. Биоритмы - это природные ритмы организма: сон ночью и жизнедеятельность днем. До этих ритмов человеческий организм, как считается, приспособился в результате миллионов лет эволюции.

Исследование нарушений биоритмов на молекулярном уровне (анализы крови испытуемых) показало, что 6% генов имеют встроенные биологические часы, которые определяют их активность в то или иное время суток.

Доктор Саймон Арчер говорит: "Более 97% таких ритмических генов при сбое режима сна теряют свою синхронизацию, и это объясняет, почему мы так плохо себя чувствуем при перемещении из одного часового пояса в другой или при работе в ночное время".

Работа в ночную смену приводит к выключению механизма встроенных биологических часов, а в более долгосрочной перспективе - повышает риск возникновения диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, первые последствия сбоев организма в результате нарушения цикла сна-бодрствования могут появиться уже через несколько лет работы в ночную смену.

По словам профессора Дерк-Ян Дийка, который также принял участие в исследовании, каждый орган имеет свой собственный ритм активности, и при переходе на ночной режим работы деятельность мозга, сердца и почек теряет синхронность.

Мы также писали о том, чем опасен сон на боку.