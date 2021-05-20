В США предложили еще одну страну для встречи Путина и Байдена [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии. Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен.
Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".
"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен.
Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".
Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.
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