Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин планируют встретиться в ближайшие недели. Их встреча может пройти в Исландии. Об этом заявил в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV госсекретарь США Энтони Блинкен.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией".

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, рекомендует ли он Исландию как потенциальное место встречи, глава Госдепа сказал: "Безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой".

Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.