В среду, 19 мая, в Кремле рассказали о темах для переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президенты будут говорить о двухсторонних отношениях России и США.

По его Пескова, заявление Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.

Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня.

Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.

Напомним, что сын Байдена Хантер написал автобиографию "Прекрасные вещи". В ней он откровенно рассказал о работе в украинской компании Burisma и о том, как боролся с наркоманией после смерти своего старшего брата Джозефа от рака мозга в 2015 году.

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