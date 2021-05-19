Встреча Байдена и Путина: названы темы переговоров [ Редактировать ]
В среду, 19 мая, в Кремле рассказали о темах для переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президенты будут говорить о двухсторонних отношениях России и США.
По его Пескова, заявление Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.
Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня.
Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Напомним, что сын Байдена Хантер написал автобиографию "Прекрасные вещи". В ней он откровенно рассказал о работе в украинской компании Burisma и о том, как боролся с наркоманией после смерти своего старшего брата Джозефа от рака мозга в 2015 году.
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