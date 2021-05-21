Президент України Володимир Зеленський за два роки свого президентства перетворив на можливості те, що раніше здавалося неможливим, і що досвідчені політики й економісти в минулому не змогли зробити.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" заявила народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

Депутат назвала основні позитивні зміни, які відбулися в Україні за час президентства Зеленського.

"Перше - це ця несистемність, яка вилилась в електоральну революцію. Друге - це прозорість. Ринок азартних ігор існував і до цього. І лише Зеленський намагається зараз зробити цей ринок прозорим завдяки законодавству, і за деякий час ми побачимо реальну монетизацію цієї реформи", - сказала вона.

Мошенець також зазначила, що завдяки зростанню мінімальної зарплати зросла й пенсія в Україні.

"Пенсіонери відчувають зростання. Я знаю таких пенсіонерів. В когось це дійсно, можливо, збільшення на 100 гривень, а в когось це більш суттєве збільшення, але збільшення є", - підкреслила Мошенець.

Депутат також додала, що одним із основних позитивних зрушень в державі за часи президентства Зеленського є боротьба з олігархами.

"Думаю, що для простих людей це найбільш головне. Олігархат - це люди, які звикли "доїти" цю країну за рахунок близькості до влади. Більше такого ніколи не буде. І боротьба з колективними олігархами - це реальна можливість в майбутньому почати жити нормальним життям", - наголосила вона.

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