Жінка зникла ще у жовтні минулого року

В Італії знайшли мертвою 29-річну українку - Христину Новак. Жінка зникла ще у жовтні минулого року. Після місяців пошуків, тіло вдалося виявити у зруйнованому фермерському будинку.

Неподалік від котеджу в провінції Піза, де й мешкала українка зі своїм коханим. Експерти знайшли на тілі жінки сліди від вогнепального поранення. У вбивстві звинувачується сусід пари. Його вже взяли під варту та чоловік своєї провини не визнає.