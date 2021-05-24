В понедельник, 24 мая, в Украину пришел новый циклон, он принес дожди и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Проливные дожди пройдут в центральных областях. За ночь больше всего осадков выпало в Киевской и Черкасской областях, там местами 20-34 мм. Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и завтра покинет территорию страны, сообщили синоптики.

24 мая днем в Украине, кроме западной части, будет дождливо, местами возможны грозы.

В Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди. К тому же, в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

Температура днем +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.

Уже во вторник, 25 мая, ситуация улучшится.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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