В Украине резко изменится погода [ Редактировать ]
Источник: goodfon.ru
Погода в Украине в воскресенье и понедельник, 23 и 24 мая, будет переменчивой. Осадки накроют сначала одну половину страны, а затем вторую. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами ожидаются грозы.
23 мая, дожди пойдут в западных и северных областях. На остальной территории сухо и солнечно.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 тепла, днем +17… +25.
В Киеве дождливо, ночью +11… +13, днем до 21 тепла.
24 мая, дожди переместятся на восток, а также частично юг и крайний север. При этом также ожидаются грозы.
Ночью от 8 до 14 тепла, днем воздух прогреется до +19… +24.
В Киеве снова дожди, на этот раз с грозами. Ночью также от 11 до 13 тепла, днем +20.
Также 23 и 24 мая в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщали, что в Украине в 2021 году рабочие дни будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.
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