В Кременчуге годовалый малыш утонул в ванной: мать была пьяна [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Кременчуге годовалый ребенок утонул в ванной. Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Трагедия произошла в воскресенье, 23 мая, около 22:00. Полицию вызвал 35-летний мужчина, который сообщил, что в квартире, в ванной, он обнаружил тело годовалого малыша.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и медики, которые констатировали смерть ребенка. Тело малыша направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
По данным "Кременчугской газеты", страшный инцидент произошел в одном из домов по проспекту Свободы. Мужчина, вызвавший экстренные службы, оказался сожитель матери ребенка. По предварительной информации, женщина была пьяна.
Полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины - "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".
Напомним, что недавно в Ривненской области кот задушил четырехмесячного ребенка, когда тот спал в своей коляске.
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