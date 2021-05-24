В Кременчуге годовалый ребенок утонул в ванной. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 мая, около 22:00. Полицию вызвал 35-летний мужчина, который сообщил, что в квартире, в ванной, он обнаружил тело годовалого малыша.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и медики, которые констатировали смерть ребенка. Тело малыша направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данным "Кременчугской газеты", страшный инцидент произошел в одном из домов по проспекту Свободы. Мужчина, вызвавший экстренные службы, оказался сожитель матери ребенка. По предварительной информации, женщина была пьяна.

Полиция открыла уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины - "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Напомним, что недавно в Ривненской области кот задушил четырехмесячного ребенка, когда тот спал в своей коляске.