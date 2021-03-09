В Ривненской области кот задушил четырехмесячного ребенка, когда тот спал в своей коляске. Об этом сообщает пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

Страшная ситуация произошла 8 марта. Кот лег на лицо младенца и заснул на нем. Когда родители заметили это, то сразу же отогнали животное и начали проводить реанимационные мероприятия.

4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков отец мальчика делал ребенку массаж сердца.

Отмечается, что по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу. Там констатировали биологическую смерть ребенка, не смотря на все усилия к возвращению к жизни малыша.

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Кроме того, в Черновицкой области мужчина убил свою дочь и жену. Подозреваемый с помщью топора убил свою 36-летнюю жену, а затем задушил свою малолетнюю дочку, затем он позвонил в полицию и признался в содеянном.

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