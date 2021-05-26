Без реальных полномочий и достаточного финансирования ни о каком развитии громад не может быть и речи. О проблемах, с которыми сталкивается местная власть, речь шла во время встречи Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко с мэром Коростеня Владимиром Москаленко.

"Несмотря на задекларированную децентрализацию, местное самоуправление испытывает острый дефицит ресурсов развития. А затеянная властью земельная реформа не дает возможности реализовать собственный план развития территории. И такая ситуация - по всей стране", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, центр наваливает на места все больше недофинансированных обязательств, которые должны покрываться из госбюджета напрямую либо через субвенции и трансферты местным бюджетам. Но значительная часть этих расходов идет из местных бюджетов.

"Это и тарифы, и проезд льготников, и финансирование медицины, сферы образования и проч. А ведь эти деньги могли бы пойти на развитие громад, повышение качества жизни людей, развитие сельской инфраструктуры, особенно это касается тех сел, которые в рамках админреформы присоединились к городу и образуют ОТГ", - отметил народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", по словам Юрия Бойко, выступает за реальную децентрализацию.

"Наша общая цель - сильные и состоятельные общины, имеющие реальную возможность влиять на государственную политику. Обладающие надежной финансовой базой для выполнения своих полномочий и обеспечения жизни людей. И мы будем всеми силами и законными средствами противодействовать антинародному сценарию власти и добиваться реальных полномочий для местных советов всех уровней. С такими задачами партия шла на местные выборы, этой задаче подчинена наша работа и сейчас", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Фракция ОПЗЖ обратилась в Конституционный Суд, чтобы прекратить административный произвол по перекройке границ громад и районов, остановить аферу с распродажей за бесценок украинской земли.

"Мы добьемся внесения соответствующих изменений в Конституцию, принятия закона о всеукраинском и местном референдумах, гарантируем общинам и регионам право самостоятельно решать вопросы языка, культуры и исторической памяти", - подчеркнул Сопредседатель партии.