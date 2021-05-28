Временная следственная комиссия: Александр Качура рассказал про расследования действий чиновников [ Редактировать ]
В Украине надо создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием действий чиновников и госорганов. Об этом в пятницу, 28 мая, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Если мы создаем временную следственную комиссию, куда могут войти представители всех политических фракций и вместе расследовать все обстоятельства каких-то возможных действий органов государственной власти и чиновников. В рамках этой ВСК будет осуществлено нормальное расследование.
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