В Украине надо создать временную следственную комиссию, которая будет заниматься расследованием действий чиновников и госорганов. Об этом в пятницу, 28 мая, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Если мы создаем временную следственную комиссию, куда могут войти представители всех политических фракций и вместе расследовать все обстоятельства каких-то возможных действий органов государственной власти и чиновников. В рамках этой ВСК будет осуществлено нормальное расследование.