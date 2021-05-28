Перехід до європейських ринків: Тимофій Милованов розповів про українську Євроінтеграцію [ Редактировать ]
Україна повинна зробити перелаштування і перейти від російських до європейських ринків. Про це під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив президент Київської школи економіки та радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.
Україна повинна перелаштуватися і перейти від російських ринків до європейських або до близькосхідних. Нам збільшують обсяг торгівлі. Бізнес також має переорієнтуватися.
Також Милованов додав, що за час його каденції Україні доводилося відповідати на різні - обмеження від металу до цукру.
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