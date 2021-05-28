Україна повинна зробити перелаштування і перейти від російських до європейських ринків. Про це під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив президент Київської школи економіки та радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

Україна повинна перелаштуватися і перейти від російських ринків до європейських або до близькосхідних. Нам збільшують обсяг торгівлі. Бізнес також має переорієнтуватися.

Також Милованов додав, що за час його каденції Україні доводилося відповідати на різні - обмеження від металу до цукру.