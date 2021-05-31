Тяжелая работа и низкие зарплаты медработников в условиях эпидемии коронавируса вынуждают их увольняться. Без увеличения социальных гарантий всем работникам здравоохранения кадровую проблему в отрасли не решить. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Мы добились того, чтобы врачи, которые работали в коронавирусных отделениях, в конечном счете получили доплаты, сейчас это более-менее приличные деньги. Но, из-за нехватки специалистов, сокращения персонала среднего звена, проблемы с обеспечением своевременной и качественной помощью остаются. Большой остается и разница в оплате труда семейных врачей и врачей стационара. Не говоря о том, что есть еще и другие специалисты, есть научно-исследовательские институты и центры, которые вообще влачат нищенское существование", - сказал политик.

По словам Юрия Бойко, если не повысить заработные платы всем медработникам, то проблему с дефицитом кадров в отрасли не решить.

"От работников здравоохранения напрямую зависит качество и доступность оказания врачебной помощи, здоровье нации. Надо немедленно поднимать зарплаты всем медицинским работникам и создать им нормальные условия труда. Выделять средства для подержки профильных научно-исследовательских институтов, способствовать профессиональному росту молодых специалистов. И, наконец, остановить так называемую медреформу Супрун. Вносить изменения в бюджет и увеличивать финансирование медицины до 5% ВВП. За это выступает ОПЗЖ, такие законопроекты должны быть в повестке дня парламента", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.