Повестка дня работы парламента наполнена второстепенными вопросами, которые не отвечают вызовам, стоящим перед страной. "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает парламент принять обращение к лидерам стран Нормандской четверки об организации срочной встречи для снижения напряжения на Донбассе. Об этом заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко.

Вопросы, которые стоят в повестке дня, не решают главные проблемы в стране - достижение мира, снижение тарифов, борьба с коронавирусом.

"Особенно цинично выглядит сегодняшнее Постановление о том, чтобы почтить память детей, погибших на Донбассе. Читая его, складывается такое впечатление, что дети, погибшие на подконтрольной территории - это наши дети, а погибшие на неподконтрольной - уже не наши. Нельзя гибель детей использовать в политических целях. Это позор и цинизм высшей меры", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, вопрос мира должен стать первоочередным для Верховной Рады.

"Сегодня ничего не сделано для активизации мирного процесса. У нас есть вице-премьер по реинтеграции, есть Минская группа, есть ворох заявлений, но при этом нет обмена пленными, нет ни одного шага вперед в вопросе разведения войск и закрыты КПВВ. Парламент должен принять Постановление и обратиться к лидерам стран Нормандской четверки об организации срочной встречи, чтобы остановить эскалацию напряжения и активизировать политический мирный процесс. Это требование всего украинского народа, и парламент должен это требование выполнить", - акцентировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".