Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил главаря подразделения террористического батальона "Оплот" к пожизненному заключению за приказ обстрелять из "Градов" блокпост украинской армии под Волновахой, в результате чего под снаряды попал гражданский автобус с мирными людьми. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

13 января 2015 года под обстрел попал пассажирский рейсовый автобус "Донецк - Златоустовка", который двигался по автодороге Н-20 и остановился на пункте пропуска неподалеку от города Волноваха. Пассажиры автобуса как раз проходили паспортный контроль, когда вокруг начали рваться снаряды. В результате этого преступления погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Процесс проводился заочно. Гражданина Украины признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса).

Как сообщали "Подробности", СБУ удалось установить, что приказ открыть огонь отдал полковник российской армии Анатолий Синельников. Выполняет - бывший украинский военный, один из командиров артиллерии террористов Юрий Шпаков.

Обстрел вели из неподконтрольного украинским властям Докучаевска, а это за 20 километров от места разрывов снарядов. Боевики выпустили 88 неуправляемых ракет по дороге Славянск-Мариуполь.