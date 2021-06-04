Экс-главаря "Оплота" приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой [ Редактировать ]
Источник: Офис генерального прокурора
Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил главаря подразделения террористического батальона "Оплот" к пожизненному заключению за приказ обстрелять из "Градов" блокпост украинской армии под Волновахой, в результате чего под снаряды попал гражданский автобус с мирными людьми. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
13 января 2015 года под обстрел попал пассажирский рейсовый автобус "Донецк - Златоустовка", который двигался по автодороге Н-20 и остановился на пункте пропуска неподалеку от города Волноваха. Пассажиры автобуса как раз проходили паспортный контроль, когда вокруг начали рваться снаряды. В результате этого преступления погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.
Процесс проводился заочно. Гражданина Украины признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса).
Как сообщали "Подробности", СБУ удалось установить, что приказ открыть огонь отдал полковник российской армии Анатолий Синельников. Выполняет - бывший украинский военный, один из командиров артиллерии террористов Юрий Шпаков.
Обстрел вели из неподконтрольного украинским властям Докучаевска, а это за 20 километров от места разрывов снарядов. Боевики выпустили 88 неуправляемых ракет по дороге Славянск-Мариуполь.
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