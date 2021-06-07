Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал интернет-гиганта Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы. Об этом говорится в заявлении антимонопольного органа страны ADLC.

"Управление по конкуренции сегодня выносит решение о наложении санкций на Google в размере до 220 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей веб-сайтов и мобильных приложений", - говорится в заявлении.

Антимонопольный регулятор Франции отметил, что Google предоставил преференциальный режим своим технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (который позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его платформы для продаж SSP AdX (которая организует процессы аукционов, позволяющие издателям продавать свои предложения рекламодателям) "в ущерб своим конкурентам и издателям".

"Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, потому что это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов аукционов, по которым работает "медийная реклама" в Интернете. Особенно быстрое расследование выявило процессы, с помощью которых Google, опираясь на свое значительное доминирование на серверах объявлений для сайтов и приложений, превосходил своих конкурентов как на серверах объявлений, так и на платформах SSP", - прокомментировала глава регулятора Изабель де Сильва.

Ранее сообщалось, что в Нигерии запретили Twitter.