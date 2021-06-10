Світ спостерігатиме сонячне затемнення [ Редактировать ]
Сонячне затемнення. Сьогодні світ спостерігатиме рідкісне астрономічне явище. Місяць закриє собою сонце, і утвориться так зване "вогняне кільце".
В Україні затемнення почнеться о пів на другу дня і триватиме до третьої. Ми зможемо розгледіти лише 5 його відсотків. Найкраще буде видно о чотирнадцятій п'ятнадцять. Щоправда, українці у південних областях явище не побачать. Наступне "вогняне кільце" з'явиться аж за 18 років.
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В Україні затемнення почнеться о пів на другу дня і триватиме до третьої. Ми зможемо розгледіти лише 5 його відсотків. Найкраще буде видно - о чотирнадцятій п'ятнадцять
Місяць закриє собою сонце, але не повністю - тож утвориться так зване "вогняне кільце"
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