Двадцять гектарів суцільної краси. На Закарпатті розквітло поле дикого маку. Червоний килим обабіч траси в Мукачеві притягує туристів, наче магніт.

Стільки червоного маку Ерік та Станіслав ще не бачили. Хлопчаків везли зі Сваляви на екскурсію до Мукачева. Долину маків вони побачили випадково, з вікна автобуса. І, звісно - не могли не зупинитися!

Ерік та Станіслав, жителі Сваляви:

Вони червоні - це колір серця. А мама дуже буде рада за ці гарні квіти. - Правду кажеш!

Червоний килим диких маків розквіт при дорозі в Мукачеві минулого тижня. Квіти по обидва боки траси. І вже стали улюбленою фотозоною для туристів.

Хтось натрапив на це місце випадково, а Юлія до фотосесії в маковому полі готувалася.

Юлія, жителька Мукачева:

Я ще з минулого року мріяла потрапити на цю локацію. А прапором я хочу підкреслити що і в нашій країні є дійсно красиві місця.

Квітів тут так багато, що кінця-краю не видно. Лише вдалині за червоним морем видніється замок Паланок. Це диво вражає жителів Мукачева уже другий рік поспіль. Та якщо торік маки росли на п'яти гектарах, то нині - червоним килимом устелені всі двадцять.

Олександр Шершун, радник Мукачівського міського голови з питань туризму:

Тут вся земля майже комусь належить, однак у мака є така особливість: якщо ви землю не використовуєте, якщо вона трохи простоїть, мак легко сіється. І завдяки тому, що його одразу не переорали, цю землю одразу не засадили, маємо от таку от імпровізовану фотозону.

Туристи зізнаються: макова долина не лише милує око, а й пробуджує почуття:

Тетяна та Михайло, жителі Мукачева:

Ромео і Джульєтта, дякую. Цьом! Да, да - романтика!

За прогнозами цвістиме макове поле ще близько місяця. Але це в тому випадку, якщо власники землі його не переорють.