"Только мир и нейтралитет станут залогом успешного будущего Украины" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Нейтралитет, укрепление своей страны, укрепление наших государственных институтов, армии - это наш путь, который у нас впереди, по которому мы должны идти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления украинской власти о перспективах членства Украины в НАТО.
"Абсолютно понятно было, что в НАТО нас никто не примет. Это было ясно по тем сигналам, которые мы получали еще до саммита. И это то, на чем еще снова акцентировали внимание: что очень много внутренних проблем, связанных и с коррупцией, и со слабостью государственных институтов, и неготовностью страны в целом, и расколом, который вызовет вопрос принятия в НАТО, в украинском обществе", - сказал оппозиционный политик.
Сопредседатель партии подчеркнул, что ОП-ЗЖ абсолютно четко понимает, что нейтралитет, укрепление государственности и мир - это путь к развитию Украины.
"Главное сейчас - это достижение мира на востоке страны. На решении этого вопроса должны быть сконцентрированы все усилия власти. Я очень надеюсь, что в рамках саммита Президентов РФ и США в Женеве будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров Волкер-Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате. Я надеюсь, что, учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен и это приблизит мир в Украине. Это то, за что выступает наша партия, это то, чего хотят люди", - подчеркнул Юрий Бойко.
по теме
Повестка дня работы парламента и инициативы власти далеки от решения злободневных вопросов
Працюючих українців зобов'яжуть відраховувати відсоток із зарплати на власну пенсію - в опозиції такі наміри урядовців називають абсурдом
Бессистемные действия правительства, отсутствие программ развития экономики, заоблачные тарифы и низкие соцстандарты не позволяют рассчитывать на повышение уровня жизни украинцев
"Податкова амністія" передбачає, що українці, які отримували доходи в "сіру" зможуть задекларувати майно, уникнувши відповідальності - в опозиції таку ініціативу не підтримують, вважають що це несправедливо, до того ж, може спричинити тиск на середній клас
Тяжелая работа и низкие зарплаты медработников в условиях эпидемии коронавируса вынуждают их увольняться