Нейтралитет, укрепление своей страны, укрепление наших государственных институтов, армии - это наш путь, который у нас впереди, по которому мы должны идти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления украинской власти о перспективах членства Украины в НАТО.

"Абсолютно понятно было, что в НАТО нас никто не примет. Это было ясно по тем сигналам, которые мы получали еще до саммита. И это то, на чем еще снова акцентировали внимание: что очень много внутренних проблем, связанных и с коррупцией, и со слабостью государственных институтов, и неготовностью страны в целом, и расколом, который вызовет вопрос принятия в НАТО, в украинском обществе", - сказал оппозиционный политик.

Сопредседатель партии подчеркнул, что ОП-ЗЖ абсолютно четко понимает, что нейтралитет, укрепление государственности и мир - это путь к развитию Украины.

"Главное сейчас - это достижение мира на востоке страны. На решении этого вопроса должны быть сконцентрированы все усилия власти. Я очень надеюсь, что в рамках саммита Президентов РФ и США в Женеве будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров Волкер-Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате. Я надеюсь, что, учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен и это приблизит мир в Украине. Это то, за что выступает наша партия, это то, чего хотят люди", - подчеркнул Юрий Бойко.