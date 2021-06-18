Американський адвокат Юрій Ванетик подав скаргу проти українського бізнесмена Павла Фукса, до Верховного суду штату Каліфорнія, з метою захисту своєї ділової репутації від нападів Павла Фукса.

Про це повідомляє аналітик Валерій Щербина, з посиланням на матеріали позовної заяви (посилання на матеріал).

За словами експерта, звинувачення висунуті в скарзі можуть нести серйозні наслідки, адже стосуються не тільки Павла Фукса, а і його бізнесу та оточення, а також сформовані таким чином, що Фукс, у випадку задоволення скарги, може потрапити під дію американського федерального закону RICO, спрямованого на боротьбу з організованою злочинністю.

В 2019 році Фукс і Ванетик вже мали судові спори між собою. Фукс подавав позов проти Ванетика, по звинуваченню в тому, що йому не було забезпечене місце на інавгурації Дональда Трампа. Проте, за повідомленнями ЗМІ, залучені Фуксом поважні і відомі свідки (Віталій Хомутинник з дружиною) відмовилися свідчити не мали претензій до Ванетика. Тепер Ванетик подав зустрічну скаргу про захист своєї ділової репутації.

Експерт вважає, що визнання Каліфорнійським судом можливості імплементації федерального закону США по боротьбі з організованою злочинністю (RICO) по відношенню до Фукса, це загрожує санкціями йому з боку Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC).

Раніше, американські ЗМІ повідомляли, що правоохоронці США розслідують справи по відмиванню коштів та незаконного лобіювання інтересів, в яких фігурує Павло Фукс.

В 2018 році "Радіо свобода" публікувала журналістське розслідування про те, що Павло Фукс активно займався скупкою активів, пов’язаних з оточенням Януковича в Україні.