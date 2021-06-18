Вашингтонський адвокат подав скаргу проти українського олігарха – блогер [ Редактировать ]
Американський адвокат Юрій Ванетик подав скаргу проти українського бізнесмена Павла Фукса, до Верховного суду штату Каліфорнія, з метою захисту своєї ділової репутації від нападів Павла Фукса.
Про це повідомляє аналітик Валерій Щербина, з посиланням на матеріали позовної заяви (посилання на матеріал).
За словами експерта, звинувачення висунуті в скарзі можуть нести серйозні наслідки, адже стосуються не тільки Павла Фукса, а і його бізнесу та оточення, а також сформовані таким чином, що Фукс, у випадку задоволення скарги, може потрапити під дію американського федерального закону RICO, спрямованого на боротьбу з організованою злочинністю.
В 2019 році Фукс і Ванетик вже мали судові спори між собою. Фукс подавав позов проти Ванетика, по звинуваченню в тому, що йому не було забезпечене місце на інавгурації Дональда Трампа. Проте, за повідомленнями ЗМІ, залучені Фуксом поважні і відомі свідки (Віталій Хомутинник з дружиною) відмовилися свідчити не мали претензій до Ванетика. Тепер Ванетик подав зустрічну скаргу про захист своєї ділової репутації.
Експерт вважає, що визнання Каліфорнійським судом можливості імплементації федерального закону США по боротьбі з організованою злочинністю (RICO) по відношенню до Фукса, це загрожує санкціями йому з боку Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC).
Раніше, американські ЗМІ повідомляли, що правоохоронці США розслідують справи по відмиванню коштів та незаконного лобіювання інтересів, в яких фігурує Павло Фукс.
В 2018 році "Радіо свобода" публікувала журналістське розслідування про те, що Павло Фукс активно займався скупкою активів, пов’язаних з оточенням Януковича в Україні.
по теме
За останніми соцопитуваннями, українці назвали слуг Феміди - найкорумпованішими в Україні. Про те, що судам потрібні реформи - говорять усі: і в Раді, і на Банковій, і в уряді, і навіть у Брюсселі та Вашингтоні
Заявление партии
Йдеться про 18 територіальних громад, де волевиявлення минулої осені не відбулося. Про це сказано в заяві "сімки" у "Твіттері". Її оприлюднили після зустрічі з представниками ЦВК
Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, у Брюсселі заявили - відносини ЄС із Росією, найімовірніше, тільки погіршуватимуться.
Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, у Брюсселі заявили - відносини ЄС із Росією, найімовірніше, тільки погіршуватимуться. Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Боррель
Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с парламентской трибуны призвал к террору и убийствам членов ОПЗЖ