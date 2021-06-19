Украинский врач Юрий Фломин получил высокую государственную награду [ Редактировать ]
Врач-невролог и глава Инсультного центра клиники "Оберег" Юрий Фломин рассказал о получении высокой государственной награды - ордена "За заслуги". Об этом медик рассказал на своей странице в соцсети Facebook.
Фломин выразил благодарность всем врачам из Украинской ассоциации по борьбе с инсультом, в частности Марине Гуляевой и Николаю Полищуку.
Только что мне стало известно о высокой государственную награде - ордене "За заслуги". Чувствую радость, гордость и смущение. Хочу поблагодарить своих друзей из Украинской ассоциации борьбы с инсультом, прежде всего Марину Витальевну Гуляеву и Николая Ефремовича Полищука, за многолетнее плодотворное сотрудничество, поддержку и верность нашим ценностям. Это, безусловно, наше общее достижение.
Юрий Фломин также поблагодарил коллег из Минздрава, НСЗУ и клиники "Обериг". К тому же он добавил, что "все только начинается. Объединим усилия в борьбе с инсультом!".
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