Инсульт - опасный приступ, который в последнее время все чаще случается у людей вне зависимости от возраста. Однако, существуют некоторые методы, чтобы уберечь себя от приступа. Ученые пришли к выводу, что прием горячих ванн каждый день обеспечивает защиту от инфарктов и инсультов, передает newsyou.info.

Каждый день необходимо принимать непродолжительную горячую ванну, чтобы обеспечить профилактику инсультов и инфарктов. Установлено, что погружение в горячую воду уменьшает артериальное давление, и чем чаще человек принимает ванну, тем полезней это для здоровья кровеносных сосудов и сердца. В исследовании принимали участие 43 000 человек от 45 до 59 лет. Наблюдения начались в 1990 году, и за каждым их участником следили либо до смерти, либо до завершения периода наблюдений в декабре 2009. Итоговый анализ касался уже 30 076 человек.

За период наблюдений были зафиксированы 2 097 случаев сердечно-сосудистых болезней: 275 инфарктов, 53 внезапных остановок сердца и 1 769 инсультов. С учетом внешних факторов установлено, что ежедневный прием горячих ванн снижал вероятность болезней сердца и сосудов на 28%, по сравнению с приемом дважды в неделю. При теплой воде в ванне риск уменьшался на 26%, а при горячей - на 35%.

В Японии традиция приема горячих ванн широко распространена, обычно люди погружаются в них по плечи. Возможно, именно это и является основным позитивным фактором. Ранее ученые доказали, что прием теплых ванн повышает качество сна и самочувствие в целом. Однако важно принимать их умеренно, ведь горячая вода может приводит к спутанности сознания и даже смерти из-за утопления у пожилых людей.

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