На территории Италии медработников, которые не прошли иммунизацию от коронавирусной инфекции, начали отстранять от работы. Об этом сообщает издание Sky TG24.

Медику, отказавшемуся от прививки предоставят иную работу, не предполагающую контактов с коллегами и пациентами, только в случае ее наличия. Однако, в случае отсутствия работы, медиков будут отстранять от врачебной деятельности без сохранения заработной платы вплоть до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что профессиональные ассоциации и больницы Италии предоставили имена всех врачей, медсестер и иных работников сферы. Органы здравоохранения еще в апреле отправили каждому приглашение предоставить документацию о вакцинации. Известно, что большое количество медиков, получивших приглашение, не пришли на вакцинацию.

Читайте также, более 350 индонезийских медработников инфицировались коронавирусной инфекцией после получения прививки от COVID-19 препаратом от Sinovac. Вспышка инфекции могла быть вызвана вариантом болезни Delta, впервые зафиксированным на территории Индии.

Кроме того, по меньшей мере 115 тысяч медицинских работников умерли от COVID-19 с начала пандемии. Работникам системы здравоохранения иногда банально не хватает средств индивидуальной защиты. Более 75% мировых доз вакцин приходится на только 10 стран.

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