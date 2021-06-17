Более 350 индонезийских медработников инфицировались коронавирусной инфекцией после получения прививки от COVID-19 препаратом от Sinovac. При этом десятки из них попали в медучреждение.

Должностные лица страны обеспокоились эффективностью препаратов от более заразных вариантов коронавируса. Большее количество случаев заболевания были бессимптомными, поэтому заражение не сразу заметили. При этом у тех, кого госпитализировали, наблюдалась высокая температура и снижение сатурации (уровня насыщения кислородом в крови).

Отмечается, что вспышка инфекции могла быть вызвана вариантом болезни Delta, впервые зафиксированным на территории Индии. Известно, что медработники в Индонезии стали одними из первых в стране, кто получил прививку от COVID-19 в январе 2021 года.

Читайте также, в Норвегии троих медиков госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что иммунизация этим препаратом не влияет на заболевание.

Кроме того, в США сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер штата Калифорния. Согласно сообщению, скончавшийся человек заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года.

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