Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Тогда бредящие манией расового величия нацисты решили, что пришло время двинуться на восток, чтобы поставить на колени и превратить в раба наш народ.

Преступления нацистов стоили всему миру десятков миллионов человеческих жизней и сломанных судеб. Украина потеряла каждого пятого жителя. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражалось более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Сегодня об этом рассказывают жизненные истории ветеранов и их семей, детей войны.

Нацистская опухоль была вырезана из тела человечества. Всем казалось, что навсегда. Никогда больше мы не услышим бреда о превосходстве одних наций над другими. И не увидим, как экстремисты вскинут руку в зверином приветствии, прославляя своих жестоких кумиров. Оказалось, что метастазы остались. И мы увидели это, когда в Киеве по улице прошли почитатели одной из дивизий СС. А власть ничего не сделала, чтобы это пресечь.

Сегодня мы склоняем головы перед жертвами жестокой войны. Благодарим наших ветеранов-героев за спасение. Боремся за достойную жизнь для них и детей войны.

Но в этот День скорби и памяти жертв войны мы ждем от власти не фальшивых причитаний. Мы требуем запрета и преследования для всех неонацистских организаций, прекращения прославления пособников нацизма и переписывания истории. Отказа от политики дискриминации по этническому и культурному признаку. Наказания за призывы к расстрелу оппозиции. Увольнения чиновников, которые, вместо переговоров о мире, плодят фантазии о «лагерях для интернированных». Весь украинский народ требует реальных действий для политического урегулирования конфликта на Донбассе и обеспечения единства страны.

Мы обязаны помнить о трагедии войны и вместе строить мирное демократическое будущее для Украины!