В Україні почали вакцинувати від Ковіду трудові колективи [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні почали вакцинувати від Ковіду - колективи. На щеплення вже зареєструвалися понад тисячу організацій, а це понад 200 тисяч працівників. Хоча напередодні щепили небагато - лише 9 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - понад два мільйони.
І на сьогодні маємо найменшу від початку року кількість інфікованих - тільки 296 людей. Одужали при цьому втричі більше.
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