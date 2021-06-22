Відсьогодні в Україні почали вакцинувати від Ковіду - колективи. На щеплення вже зареєструвалися понад тисячу організацій, а це понад 200 тисяч працівників. Хоча напередодні щепили небагато - лише 9 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - понад два мільйони.

І на сьогодні маємо найменшу від початку року кількість інфікованих - тільки 296 людей. Одужали при цьому втричі більше.