У Квебеку смерч вбив одну людину [ Редактировать ]
Квебек оговтується після руйнівного торнадо, що пронісся регіоном напередодні. Смерч налетів раптово і зруйнував півсотні будинків неподалік Монреаля. Одна людина загинула.
Комора, де сховався чоловік, опинилася просто на шляху смертоносного вихору. Стихія повалила дерева, позривала дахи з будинків. За даними метеослужби, швидкість вітру сягала двохсот двадцяти 220 кілометрів за годину. Влада провінції обіцяє допомогти людям відновити житла.
Мішель Вахон, житель Квебеку:
Замість ховатися у будинку, ми були заворожені, адже ніколи такого не бачили. Але потім зрозуміли, що торнадо суне просто на нас - скрізь літали уламки і повітря довкола нас стало синім. І було вже запізно. Я щодуху кинувся до будинку, але ще б 5 секунд - і все.
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