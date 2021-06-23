В Україні зафіксували зараження штамом "Дельта" коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу під назвою "Дельта". Ним інфікувалися 2 людини. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, є двоє заражених новим штамом - це 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з'явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус.
За словами секретаря РНБО, не виключено, що з деякими країнами Україна може повністю припинити сполучення через штам, вперше виявлений в Індії.
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