В Україні зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу під назвою "Дельта". Ним інфікувалися 2 людини. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, є двоє заражених новим штамом - це 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з'явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус.

За словами секретаря РНБО, не виключено, що з деякими країнами Україна може повністю припинити сполучення через штам, вперше виявлений в Індії.