У ПАРЄ зібрали докази репресій кримських татар [ Редактировать ]
У ПАРЄ ухвалили найжорсткішу резолюцію щодо Криму за Весь час анексії. Документ підготувала досвідчена юристка з Ісландії - зібрала низку доказів репресій кримських татар. Російські депутати намагалися переконати, що Москва, навпаки, захищає цей народ. Як саме - розкаже Олена Абрамович.
Росія будує в окупованому нею Криму мечеті для кримських татар. А ще у 2017 на анексованому півострові державними оголосили окрім російської, також українську та кримськотатарську мови. Такі аргументи висунули російські депутати, виступаючи на дебатах Парламентської асамблеї Ради Європи.
Олександр Башкін, член російської делегації в ПАРЄ:
Количество обучающихся на крымско-татарском языке - по сравнению с украинским периодом - выросло на 1775 человек. В последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15 мечетей. В Крыму работают крымско-татарские СМИ, театр и общественные объединения.
Російські парламентарі цитували Солженіцина - мовляв, не треба ставити інтереси маленької групи людей вище інтересів народу. Промови свої виголошували виключно онлайн. До Страсбурга ніхто з них не приїхав. Підтримки у питанні Криму тут їм годі чекати усі без винятку учасники дебатів - не лише з України, а й з Великої Британії, Франції, Греції, Швейцарії та країн Балтії - одностайно засудили країну-агресора.
Франсуа Кальве, член французької делегації в ПАРЄ:
Російська влада брутально нав'язує Криму російську ідентичність. Станом на 18 березня 2014 року всі особи, які проживають у Криму, отримали російське громадянство, якщо вони не висловили явного заперечення протягом місяця. Ті, хто відмовився, піддаються величезній дискримінації щодо доступу до роботи, освіти та охорони здоров'я.
Борис Чилевічс, член латвійської делегації в ПАРЄ:
Росіяни розповідають нам, як Росія піклується про кримських татар. Наприклад, що Росія дала їм власне телебачення, але це - неправда. Бо кримськотатарський телеканал існував з 1990 років. Вони кілька разів брали у мене інтерв'ю. Росія заборонила цей канал, його знищили і створили натомість лояльний політиці Кремля.
"Усі ці люди навіть у Криму не були", - апелювали он-лайн російські депутати, тому доповідачам довіряти не можна. Підготувала звіт про порушення прав кримських татар депутатка з Ісландії. Вона, до речі, одна з найкращих юристок в Європі. І знайшла, що сказати у відповідь на ці закиди.
Сунна Аверсдоттір, доповідачка, членкиня ісландської делегації в ПАРЄ:
Ті представники РФ, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, численні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердження правдивості наших звинувачень.
Серед десятків зниклих безвісти кримських татар у Криму трирічна дитина. У тюрмах півтори сотні осіб. Навіть згідно зі статистикою РФ окупований півострів після 2014 покинули 50 тисяч кримських татар. Не допустити озвучення цих фактів у ПАРЄ Москва намагалась до останнього.
Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:
РФ намагалась відкласти розгляд цього питання. На підставі чого - в Парламентські Асамблеї Ради Європи є правило, що питання, які стосуються тієї чи іншої країни, не обговорюються протягом трьох місяців перед виборами в цій країні. В Росії вибори в Держдуму в вересні.
Та українській делегації таки вдалося відстояти цю резолюцію. Проти - проголосували лише російські депутати. Резолюція вимагає покласти край примусовому призову кримчан до окупаційної армії, відновити діяльність Меджлісу, звільнити політичних в'язнів та й Крим в цілому.
Виконувати цю резолюцію Росія, швидше за все не буде. Але вона стане важливим доказом у Європейському суді з прав людини. Розташований він, до речі, ось тут - навпроти будівлі Ради Європи. І вже цієї осені тут розпочнеться розгляд справи "Україна проти Росії" по суті - саме у частині питання щодо Криму.
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