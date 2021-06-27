Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, чого очікувати вчителям від освітньої реформи, та як зміняться зарплати педагогів.

"Престижність професії - це одне з головних питань, коли ми говоримо про реформу освіти, і про підвищення якості освіти. І перше, про що потрібно говорити - це оплата праці. В нас роками освіта була недофінансована. Якщо говорити, що вже зроблено, то в кінці минулого року ми підняли на 6% заробітну плату, в цьому році вже на 20%, і в грудні буде ще на 10% піднята заробітна плата. Але це потрібно робити постійно. І потрібно обов'язково приділяти увагу вчителю, помагати підвищувати кваліфікацію. Ідуть нові виклики, та освітня реформа", - каже член комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Співзасновниця ГО "Батьківський контроль" Оксана Макаренко додала, що "в законі визначено, що зарплати вчителів потрібно підняти до 4 прожиткових мінімумів, але зараз зарплати підіймають в межах того, як підіймають всім бюджетникам. Говорити про суттєве підвищення зарплати вчителям не варто".