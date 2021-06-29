Ніхто не постраждав, шкоду від руйнувань наразі оцінюють

Американську військову базу в Сирії напередодні атакували ракетами. В Пентагоні припускають, що їх запустили терористичні угруповання, які підтримує Іран.

Ніхто не постраждав, шкоду від руйнувань наразі оцінюють. Американські сили вже дали вогонь у відповідь.

За день до цього армія США завдала ударів по збройних складах бойовиків у Сирії та Іраку. Це стало відповіддю на попередні обстріли американських військових.