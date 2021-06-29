Сотрудница районной биржи труда на улице Белеградская в Праге получила ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

По его данным тяжелое ранение получила 50-летняя сотрудница районной биржи труда, в которую стрелял мужчина. Женщине оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Как отметили в полиции Праги, стрелявший с места преступления скрылся. По информации правоохранителей, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка.

Он подозревается в совершении других преступлений. В частности, мужчину разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой в средней Чехии. Полиция распространила фото подозреваемого.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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