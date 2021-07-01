Ирония судьбы: отряд саперов взорвался в собственном грузовике (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Лос-Анджелес в грузовике у саперов случился взрыв. Они выполняли изъятие нелегальных материалов для производства фейерверков. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
В результате инцидента травмы получили 16 человек. Также взрывная волна повредила близлежащие здания. В транспортной средстве находилось более 2 тонн взрывоопасных материалов.
В качестве меры предосторожности часть материалов была помещена в трейлер нашей саперной группы. В настоящее время неизвестно, что вызвало взрыв.
Отмечается, что пострадавших спасателей отправили в медучреждения. Жителей окрестных домов эвакуировали. По подозрению в неосторожном хранении взрывных устройств задержан один человек.
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Кроме того,в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй) в 6:30 утра по местному времени произошел взрыв газа на территории жилого комплекса. В результате взрыва по последним данным погибли минимум 11 человек. 37 человек находятся в критическом состоянии. Всего пострадали 144 человека.
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