Війна на Донбасі: противник поранив українського військового [ Редактировать ]
На півдні Донеччини під вогонь ворожих гранатометів потрапили оборонці Широкиного. Одного армійця поранено. Як повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід", боєць зазнав проникних осколкових уражень. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Поблизу Авдіївки незаконні збройні формування двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82 калібру. А по приватному сектору міста вдарили зі 122-міліметрових гармат і 120 мінометів. Мінами та снарядами пошкоджено домогосподарства та кілька будинків. Один - згорів під час пожежі. Серед мирних жителів ніхто не постраждав. Про черговий воєнний злочин українська сторона поінформувала ОБСЄ.
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