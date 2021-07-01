На півдні Донеччини під вогонь ворожих гранатометів потрапили оборонці Широкиного. Одного армійця поранено. Як повідомили в пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід", боєць зазнав проникних осколкових уражень. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Поблизу Авдіївки незаконні збройні формування двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82 калібру. А по приватному сектору міста вдарили зі 122-міліметрових гармат і 120 мінометів. Мінами та снарядами пошкоджено домогосподарства та кілька будинків. Один - згорів під час пожежі. Серед мирних жителів ніхто не постраждав. Про черговий воєнний злочин українська сторона поінформувала ОБСЄ.