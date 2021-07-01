Закон про ринок землі відсьогодні чинний. Тепер можна купити сільгоспугіддя, проте не більше ніж 100 гектарів в одні руки. Щоправда, таке право мають лише громадяни України. Продавати землю, яка перебуває в державній чи комунальній власності, не можна.

Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власниками. Такі обмеження діятимуть два з половиною роки. Після цього право на придбання землі матимуть юридичні особи. Але не більше як 10 тисяч гектарів.