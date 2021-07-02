Португалія запроваджує комендантську годину через нову хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 430 тисяч нових заражень ковідом зафіксували в світі. Найбільше - у Бразилії, Індії та Колумбії. Померли майже 8 тисяч людей. В Іспанії стрімко зросла кількість інфікованих - близько 13 тисяч за добу. Вірус поширюється через невакциновану молодь.
У Португалії запроваджують комендантську годину у 45 муніципалітетах. Діятиме обмеження з 23:00 і до 5 ранку. В країні - понад 2 тисячі нових ковід-випадків. Це найвищий показник з лютого цього року.
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