В пятницу, 2 июля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный рассказал о том, что ОПЗЖ предлагает создание земельного государственного банка, в который всегда любой крестьянин сможет продать землю. А дальше банк определяет жизнь этой земли.

Убирается всякая инспекция этим законом. Никакой больше нет инспекции по охране земель. Не существует. Она передается на места в исполнительные органы местного самоуправления. Если там коррупция, такая же ситуация передается вниз.

"Чем закончится эта проблема? Тем что сконцентрирована все это будет через филированные лица, организации, у тех, у кого есть деньги. В стране идет война. Самая нищая в Европе. Но оценена как лучшая по качеству чернозема в мире. Чернозем находится во Франции в музее эталонов, как самый лучший в мире", - сказал он.

Земля оценена сегодня в 1000 долларов. В Великобритании - 32-35 тысяч, в Германии - до 30 тысяч, в Голландии - 63 тысячи. Поэтому, когда мы говорим о такой цене и запускаем сюда банки, которые будут финансировать покупки этой земли фактически за бесплатные для себя деньги. Потому что нам деньги стоят 18% на сегодняшний день и никто не дал нам другую программу. Это беда серьезная для страны.

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